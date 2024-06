F1, Gp Spagna a Verstappen: Leclerc e Sainz quinto e sesto. VIDEO

Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna, decima prova del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica, al volante della sua Red Bull, ha preceduto Lando Norris con la McLaren e Lewis Hamilton, terzo con la Mercedes. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, precedute anche dalla Mercedes di George Russell.

Terza vittoria consecutiva per l'olandese sul circuito di Barcellona

È la terza vittoria consecutiva per l'olandese sul circuito catalano e la 61esima in carriera. Il punto per il giro veloce è andato a Norris, che era partito in pole position. Alle spalle dei due ferraristi si sono piazzati Oscar Piastri, settimo con la McLaren, quindi Sergio Perez (Red Bull) davanti ai francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon, nono e decimo con l'Alpine.