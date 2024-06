L’atleta Iman Mahdavi, dall’inferno dell’Iran alle Olimpiadi

Immagina intraprendere un viaggio di oltre duemila chilometri, principalmente a piedi, per inseguire il sogno di una vita migliore. Questo è ciò che ha affrontato Iman Mahdavi, atleta iraniano che ha dovuto lasciare il suo paese per cercare altrove la possibilità di vivere in libertà e democrazia. A luglio Mahdavi parteciperà alle Olimpiadi di Parigi nella sua specialità, la lotta libera, e concorrerà sotto la bandiera della Squadra Olimpica Rifugiati.

Un lungo viaggio

Iman nasce ventinove anni fa in una piccola provincia dell’Iran, spazzata dal vento e bagnata dal mar Caspio. Fin da subito il padre gli insegna a lottare e Mahdavi dimostra un grande talento in quello sport che non è solo forza fisica, ma anche tattica e intuizione. Ai campionati iraniani, colleziona tre ori e quattro argenti.

La situazione personale dell’atleta, però, diventa sempre più difficile. Iman non pratica la religione islamica e vivere nel regime degli Ayatollah, per lui, è impossibile. "Lo stato in cui versa l’Iran oggi è chiaro a tutti e non c’è bisogno che spieghi il perché ho deciso di andarmene", racconta Iman, con gli occhi che brillano della sfrontatezza tipica della gioventù, diluita in una malinconia antica, ereditaria. "Ho lasciato il mio paese nel 2020 e ho raggiunto la Turchia via terra. Qui, sono rimasto per oltre venti giorni. Poi ho preso il primo areo verso l’Europa, per Milano".

I primi giorni di Iman in Italia sono un agglomerato confuso di ricordi spiacevoli: "Non conoscevo nessuno- spiega- non avevo nessun amico e non parlavo la lingua. L’unica cosa a cui mi aggrappavo era la mia passione per lo sport: volevo lottare e gareggiare e così ho fatto. Del resto, mi reputo un combattente anche nella vita".