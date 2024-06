Euro 2024, Turchia-Georgia 3-1. Stasera Portogallo-Repubblica Ceca

La cronaca di Turchia-Georgia

Finisce 3-1 tra Turchia e Georgia. Avvio sprint dei turchi, che dopo 10 minuti colpiscono il palo con Ayhan. Il primo gol arriva al 25’: cross dalla sinistra, Muldur si coordina e con un destro al volo segna l’1-0 per la Turchia. Pochi minuti dopo, rete annullata a Yildiz per fuorigioco. Al 32’ il pareggio della Georgia: cross di Kochorashvili, Mikautadze di destro firma il primo storico gol della sua nazionale a un Europeo. È 1-1. Il primo tempo, con ritmi alti e tante occasioni, finisce così. Nella ripresa, la Turchia torna in vantaggio al 65’: mancino vincente di Arda Guler dai 25 metri. Al 70’ traversa della Georgia con Kochorashvili. Nel finale la Georgia va vicinissima al 2-2 e colpisce anche un palo, ma alla fine a trovare ancora la rete è la Turchia: al 97’ Akturkoglu segna a porta vuota, in contropiede, con Mamardashvili salito per l'ultima punizione. Finisce 3-1 per la Turchia.