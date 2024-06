Non era semplice il debutto da campioni in carica, con una Nazionale giovane e rinnovata e con appena 10 partite affrontate da CT azzurro. Luciano Spalletti però ne ha viste e passate tante e non è certo tipo da intimorirsi tatticamente né caratterialmente. Ci si è messo anche il gol più veloce della storia degli Europei e tra quelli incassati all time dalla nostra Nazionale. Lui e i suoi ragazzi non si sono scomposti più di tanto e sono ripartiti di slancio. Ribaltando il risultato in un quarto d’ora, salendo nettamente in cattedra nel primo tempo con possesso palla prolungato (65%), giocate di prima e verticalizzazioni che potevano tranquillamente fruttare almeno altri 2/3 gol. Una seconda “bischerata” nel recupero stava per rovinare tutto ma l’anca “benedetta” di Donnarumma e l’errore di Manaj ci hanno consegnato 3 punti importantissimi.





VOTO 7