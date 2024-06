Europei di nuoto 2024 a Belgrado, il programma e dove vederli in tv

Dal 10 al 23 giugno gli atleti e le atlete si sfideranno in quattro discipline: nuoto artistico, nuoto di fondo, nuoto in corsie e tuffi. L'Italia sarà presente solo per le gare in acque libere, ma non per quelle in piscina

Tutto pronto per gli Europei di nuoto 2024. Dal 10 al 23 giugno gli atleti e le atlete gareggeranno a Belgrado, in Serbia, prima della prova più importante di tutte, l’Olimpiade di Parigi 2024. Quattro le discipline presenti: nuoto artistico, nuoto di fondo, nuoto in corsie e tuffi. Una rassegna continentale che inevitabilmente risentirà comunque della vicinanza con le Olimpiadi di Parigi 2024, e per cui sarà interessante capire chi parteciperà. Come aveva fatto presente il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, i tanti eventi di quest’annata porteranno a fare delle scelte e gli Europei, in un modo o nell’altro, ne risentiranno.

Calendario

L’Italia del nuoto in vasca infatti non sarà a Belgrado. Il nostro Paese invierà, tuttavia, gli atleti e le atlete sia per le gare di nuoto in acque libere, sia per quelle di tuffi e di nuoto artistico. A guidare il gruppo azzurro sarà Gregorio Paltrinieri.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

– Nuoto artistico (10-14 giugno)

– Nuoto di fondo (12-15 giugno)

– Nuoto in corsie (17-23 giugno)

– Tuffi (17-23 giugno)

Lunedì 10 giugno

10.30 Nuoto artistico: solo libero preliminari

16.30 Nuoto artistico: team tecnico Finale

Martedì 11 giugno

10.30 Nuoto artistico: duo libero preliminari

16.30 Nuoto artistico: solo tecnico Finale/solo tecnico maschile Finale

Mercoledì 12 giugno

09.00 Nuoto di fondo: 10 km femminile

10.30 Nuoto artistico: team libero preliminari

12.00 Nuoto di fondo: 10 km maschile

16.30 Nuoto artistico: duo libero Finale/duo misto libero Finale

Giovedì 13 giugno

09.00 Nuoto di fondo: 5 km maschile

10.30 Nuoto artistico: solo libero Finale/solo libero maschile Finale

12.00 Nuoto di fondo: 5 km femminile

16.30 Nuoto artistico: Acrobatic Routine Finale

Venerdì 14 giugno

09.00 Nuoto di fondo: 25 km maschile/femminile

10.30 Nuoto artistico: duo tecnico Finale/duo misto tecnico Finale

16.30 Nuoto artistico: team libero Finale

Sabato 15 giugno

09.00 Nuoto di fondo: staffetta mista 4×1500

Lunedì 17 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 50m Farfalla

Donne – 100m Stile Libero

Uomini – 400m Misti

Donne – 200m Dorso

Uomini – 100m Rana

Donne – 4x200m Stile Libero

Uomini – 4x200m Stile Libero

Donne – 800m Stile Libero

15.30 Tuffi: Team Event

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 50m Farfalla – Semifinale

Donne – 100m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 400m Misti – Finale

Donne – 200m Rana – Semifinale

Uomini – 100m Rana – Semifinale

Donne – 4x200m Stile Libero – Finale

Uomini – 4x200m Stile Libero – Finale

Martedì 18 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 50m Farfalla

Uomini – 100m Stile Libero

Donne – 100m Rana

Uomini – 200m Dorso

Mista – 4x100m Misti

Uomini – 800m Stile Libero

10.00 Tuffi: trampolino 1m donne preliminari

15.30 Tuffi: sincro mixed piattaforma Finale/trampolino 1m donne Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 200m Dorso – Finale

Uomini – 50m Farfalla – Finale

Donne – 100m Stile Libero – Finale

Uomini – 100m Rana – Finale

Donna – 100m Rana – Semifinale

Uomini – 100m Stile Libero – Semifinale

Donne – 50m Farfalla – Semifinale

Uomini – 200m Dorso – Semifinale

Donne – 800m Stile Libero – Finale

Mista – 4x100m Misti – Finale

Mercoledì 19 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 200m Stile Libero

Uomini – 100m Farfalla

Donne – 50m Dorso

Uomini – 200m Rana

Donne – 400m Misti

Donne – 4x100m Stile Libero

10.00 Tuffi: piattaforma femminile preliminari

15.30 Tuffi: sincro mixed trampolino tre metri Finale/piattaforma femminile Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 200m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 200m Dorso – Finale

Donne – 50m Farfalla – Finale

Uomini – 100m Stile Libero – Finale

Donne – 100m Rana – Finale

Uomini – 100m Farfalla – Semifinale

Donne – 50m Dorso – Semifinale

Uomini – 200m Rana – Semifinale

Donne – 400m Misti – Finale

Uomini – 800m Stile Libero – Finale

Donne – 4x100m Stile Libero – Finale

Giovedì 20 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 200m Stile Libero

Donne – 100m Farfalla

Uomini – 50m Dorso

Donne – 200m Rana

Uomini – 4x100m Stile Libero

Donne – 1500m Stile Libero

10.00 Tuffi: trampolino 1m uomini preliminari

15.30 Tuffi: sincro femminile trampolino 3m/trampolino 1m uomini Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 100m Farfalla – Finale

Donne – 50m Dorso – Finale

Uomini – 200m Stile Libero – Semifinale

Donne – 100m Farfalla – Semifinale

Uomini – 50m Dorso – Semifinale

Donne – 200m Rana – Semifinale

Uomini – 200m Rana – Finale

Donne – 200m Stile Libero – Finale

Uomini – 4x100m Stile Libero – Finale

Venerdì 21 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 50m Stile Libero

Uomini – 50m Rana

Donne – 100m Dorso

Uomini – 200m Farfalla

Donne – 200m Misti

Mista – 4x100m Stile Libero

Uomini – 1500m Stile Libero

10.00 Tuffi: trampolino 3m donne preliminari

15.30 Tuffi: sincro piattaforma maschile Finale/trampolino 3m donne Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Donne – 100m Farfalla – Finale

Uomini – 200m Stile Libero – Finale

Donne – 200m Rana – Finale

Donne – 100m Rana – Semifinale

Uomini – 50m Rana – Semifinale

Donne – 50m Stile Libero – Semifinale

Uomini – 200m Farfalla – Semifinale

Donne – 200m Misti – Semifinale

Uomini – 50m Dorso – Finale

Donne – 1500m Stile Libero – Finale

Mista – 4x100m Stile Libero – Finale

Sabato 22 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Uomini – 50m Stile Libero

Donne – 200m Farfalla

Uomini – 100m Dorso

Donne – 50m Rana

Uomini – 200m Misti

Mista – 4x200m Stile Libero

10.00 Tuffi: trampolino 3m uomini preliminari

15.30 Tuffi: sincro piattaforma femminile Finale/trampolino 3m uomini Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 200m Farfalla – Finale

Donne – 50m Stile Libero – Finale

Uomini – 50m Rana – Finale

Donne – 200m Misti – Finale

Uomini – 50m Stile Libero – Semifinale

Donne – 50m Rana – Semifinale

Uomini – 1500m Stile Libero – Finale

Donne – 200m Farfalla – Semifinale

Uomini – 200m Misti – Semifinale

Donne – 100m Dorso – Finale

Uomini – 100m Dorso – Semifinale

Mista – 4x200m Stile Libero – Finale

Domenica 23 giugno

09.30 Nuoto: sessione mattutina eliminatorie

Donne – 400m Stile Libero

Uomini – 400m Stile Libero

Donne – 4x100m Misti

Uomini – 4x100m Misti

10.00 Tuffi: piattaforma maschile preliminari

15.30 Tuffi: sincro trampolino 3m Finale/piattaforma maschile Finale

18.30 Nuoto: sessione pomeridiana

Uomini – 50m Stile Libero – Finale

Donne – 50m Rana – Finale

Uomini – 100m Dorso – Finale

Donne – 200m Farfalla – Finale

Uomini – 200m Misti – Finale

Donne – 400m Stile Libero – Finale

Uomini – 400m Stile Libero – Finale

Donne – 4x100m Misti – Finale

Uomini – 4x100m Misti – Finale

Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e in diretta testuale su OA Sport.