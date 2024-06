Italia-Turchia, alle 21 calcio d’inizio dell’amichevole a Bologna

Il match di stasera può fornire ulteriori indicazioni aspettando il test con l'Under 20 in programma domani al centro tecnico federale e la successiva amichevole il 9 a Empoli contro la Bosnia, l'ultima prima della partenza per la Germania. Nel mezzo, il 6 giugno, la compilazione della lista ufficiale dei 26 azzurri che parteciperanno a Euro 2024, un gruppo di cui può dire già di far parte l'ultimo arrivato, Federico Gatti. Ad annunciarlo lo stesso commissario tecnico (“Gatti verrà in Germania”) parlando del difensore della Juventus preallertato per il forfait di Acerbi appena operato di pubalgia e aggregato dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Scalvini nel corso di Atalanta-Fiorentina.

La sfida con la Turchia

Il test con la Turchia allenata da Montella s'annuncia importate: “Conosco bene Vincenzo, è sveglissimo, ha fatto bene con l'Adana, la Turchia ha vinto il proprio girone e ha calciatori che militano nelle squadre più forti al mondo. Sarà una gara importante e difficile per quello che è il momento e per tutto quanto dobbiamo mettere a posto”, ha detto Spalletti alla vigilia. Oggi in un’intervista ha aggiunto: "È difficile giocare al massimo ma senza rischiare infortuni. Stasera si gioca forte, poi quando si decide che ci sia un po' di stanchezza si cambia. Non si può andare con il freno a mano tirato, sennò si rischia di fare brutta figura e di fare confusione sui concetti”. Poi ha spiegato che "ci sono un paio di giocatori affaticati, ma sono affaticamenti naturali. E proprio perché abbiamo un margine di tempo non li rischieremo. Uno di questi è Barella: questa sera starà fuori per non andare incontro a delle spiacevoli notizie. Barella si è allenato benissimo, possiamo gestire la cosa, basta un giorno di recupero o due e va a posto". Ma come procede la costruzione del gruppo? Spalletti si dice ottimista: "È un bellissimo gruppo, proprio come si sperava di riuscire a crearlo - sottolinea -. C'è questa compattezza, questa unione, questa amicizia che è fondamentale per noi per riuscire a fare una squadra forte. Ce lo dice la nostra storia, lo zoccolo duro della forza del collettivo è stata una base per costruire i nostri passati successi".