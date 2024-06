Infortunio Scalvini, rottura del crociato: salta gli Europei 2024

Giorgio Scalvini ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fatale, al difensore dell'Atalanta, il movimento innaturale dell'articolazione nel rincorrere Ikoné a 8' dal 90' nel recupero con la Fiorentina. Scalvini era stato pre convocato dal ct della nazionale, Luciano Spalletti, in vista degli Europei in Germania. Nelle prossime ore, come si apprende dal club nerazzurro, il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter. Il difensore dell'Atalanta era atteso domani a Coverciano, insieme al compagno di squadra Gianluca Scamacca, per unirsi al gruppo pre-convocato da Luciano Spalletti in vista degli Europei. Il commissario tecnico della Nazionale è già stato costretto a rinunciare al difensore interista Francesco Acerbi, che nelle prossime ore si opererà per un problema di pubalgia, e al suo posto aveva pre-allertato il difensore della Juventus Federico Gatti che si sta allenando a Torino. A questo punto, il giocatore bianconero potrebbe essere subito chiamato per aggregarsi agli altri azzurri. Intanto, nel corso dell'allenamento odierno sono continuate le esercitazioni tecnico-tattiche ed è stata provata anche la difesa a tre.