MotoGp, Gp Mugello: orari e dove vedere la gara in tv e streaming

Dopo la tappa al Montmeló, la MotoGp arriva in Italia per il Gran Premio del Mugello. L'appuntamento è oggi, 2 giugno, alle 14. Con alle spalle il successo in Catalogna e la vittoria nella gara sprint di ieri, Pecco Bagnaia ora punta alla doppietta e alla rimonta dalla quinta casella, dopo essere stato penalizzato di 3 posizioni in griglia per aver “ostacolato Alex Marquez”. Il Gran finale al Mugello è disponibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.