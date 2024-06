MotoGp, Gp Mugello. Martin in pole, Bagnaia secondo ma sarà retrocesso

Il pilota spagnolo strappa il nuovo record della pista e conquista la pole del Gp d’Italia: scatterà davanti a tutti sia nella Sprint Race delle 15 sia nella gara di domenica. Secondo si è piazzato Pecco Bagnaia, che però il 2 giugno partirà quinto a causa della penalità ricevuta nelle pre-qualifiche. Terzo tempo per Vinales, seguito da Marc Marquez, Bastianini e Morbidelli. Tutto in diretta su Sky

Jorge Martin conquista la pole position classe MotoGp al Mugello, dove il 2 giugno si corre il Gp d'Italia. Il pilota spagnolo della Ducati - Prima Pramac ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1.44:504. Secondo si è piazzato Pecco Bagnaia su Ducati, che però domenica partirà quinto a causa della penalità ricevuta nelle pre-qualifiche. Terzo tempo per Maverick Vinales (Aprilia), seguito da Marc Marquez, caduto nel finale di sessione alla curva Biondetti mentre era in lotta per la pole, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Alle 15 c’è la Sprint Race, mentre la gara, settima tappa del MotoMondiale, è domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky.