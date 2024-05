Champions League, finale Borussia Dortmund-Real Madrid: le curiosità

Sabato 1 giugno, alle 21, va in scena a Wembley l’ultimo atto della competizione tra gli uomini di Terzic e quelli di Ancelotti. I tedeschi, che in semifinale hanno eliminato il Psg, vogliono mettere in bacheca la seconda coppa dopo quella del 1997 vinta contro la Juve. Gli spagnoli, che hanno superato il Bayern Monaco, vanno a caccia del quindicesimo trofeo. La finale sarà in diretta su Sky Sport - Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) - e in streaming su NOW

Sabato 1 giugno, alle 21, va in scena l’ultimo atto della Champions League 2023/24. A giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, allo stadio di Wembley a Londra, sono Borussia Dortmund e Real Madrid. La finale sarà in diretta su Sky Sport - Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) - e in streaming su NOW. Ecco statistiche e curiosità sul match, diffuse dalla Uefa ( GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

Il Borussia Dortmund è alla sua terza finale di Champions League: è la prima dal 2013, quando sempre a Wembley ha perso contro i connazionali del Bayern München. Ora, quindi, vuole mettere in bacheca il suo secondo trofeo dopo quello del 1997 vinto contro la Juve. Il Real Madrid è alla sua 17esima finale di Champions: ne ha vinte quattordici, l’ultima due anni fa, e ne ha perse tre, l’ultima nel 1981. Ha conquistato le ultime otto finali, tutte nell'era della Champions League (prima si chiamava Coppa dei Campioni). Per arrivare a questa finale, il Dortmund ha battuto in semifinale il Paris Saint-Germain mentre il Madrid ha superato il Bayern Monaco. Borussia Dortmund-Real Madrid è la quinta finale di Champions tra squadre tedesche e spagnole. Le due nazioni vantano due vittorie a testa: il Bayern Monaco ha battuto l'Atlético de Madrid nel 1974 e il Valencia nel 2000, mentre il Real Madrid ha superato l'Eintracht Frankfurt nel 1960 e il Bayer Leverkusen nel 2002.

Il Borussia Dortmund

Per il Borussia Dortmund, come detto, è la terza finale: le ha giocate tutte nell’era della Champions League. Il bilancio della squadra tedesca è di una sconfitta e una vittoria: la vittoria nella stagione 1996/97 contro la Juventus (3-1), la sconfitta nel 2012/13 contro il Bayern München (2-1) nell’unica finale tutta tedesca e nell’ultima che si è giocata a Wembley. Se il Dortmund dovesse trionfare, sarebbero passati 27 anni dall’ultima Champions vinta: è il quarto intervallo più lungo nella storia della competizione (l’attesa maggiore è stata dell’Inter, 45 anni). Il Dortmund è il tredicesimo club a giocare almeno tre finali di Champions. Per i tedeschi è l’ottava finale Uefa: oltre alle due in Champions, ha giocato e vinto quella in Coppa delle Coppe nel 1966 contro il Liverpool; ha perso la Coppa Uefa nel 1993 contro la Juventus e nel 2002 contro il Feyenoord; ha perso contro il Barcellona la Supercoppa nel 1997; ha battuto il Cruzeiro in Coppa Intercontinentale lo stesso anno.

Il Real Madrid

Il Real Madrid è la squadra con più vittorie in Champions League: ha giocato diciassette finali, perdendone tre e vincendone quattordici. Ha trionfato nelle ultime otto finali. Ha vinto nel 1956 contro il Reims, nel 1957 contro la Fiorentina, nel 1958 contro il Milan, nel 1959 contro il Reims, nel 1960 contro l’Eintracht Frankfurt, nel 1966 con il Partizan, nel 1978 con la Juventus, nel 2000 con il Valencia, nel 2002 con il Bayer Leverkusen, nel 2014 e nel 2016 con l’Atlético de Madrid, nel 2017 con la Juventus, nel 2018 e nel 2022 con il Liverpool. Ha perso nel 1962 con il Benfica, nel 1964 con l’Inter, nel 1981 con il Liverpool. Luka Modrić e Dani Carvajal potrebbero collezionare la sesta vittoria in finale di Champions League con il Madrid. Vinícius Júnior, avendo segnato contro il Liverpool nel 2022, potrebbe diventare l'ottavo giocatore a segnare in più di una finale di Champions. Questa è la trentaquattresima finale Uefa per il Madrid: oltre alle diciassette finali di Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa Uefa nel 1985 e nel 1986; è stato finalista in Coppa delle Coppe nel 1971 e nel 1983; ha vinto la Supercoppa nel 2002, 2014, 2016, 2017 e 2022, perdendo nel 1998, 2000 e 2018; ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1960, 1998 e 2002, perdendo nel 1966 e nel 2000.