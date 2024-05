Bologna in Champions League, con 10 euro pensionato ne ha vinti mille

La scommessa dello scorso ottobre

La sua storia è stata raccontata dal Corriere di Bologna, che ricostruisce come la scommessa rechi la data del 6 ottobre 2023, a più di sette mesi dall'impresa portata a termine dai rossoblù. La società di scommesse Eurobet aveva quotato Zirkzee e compagni a 100 per un posto in Champions. E Schiavoni ci ha provato. "Lo dico subito", racconta oggi al Corriere, "io non sono uno scommettitore. Al massimo insieme a mio fratello faccio tre o quattro puntate da due euro e mezzo in un anno". "In realtà", rivela, "stavo cercando qualcuno che quotasse la qualificazione del Bologna all’Europa League. Ho girato un po’, ma non ho trovato nulla. Fino a quando mi hanno detto che c’era la possibilità di puntare sulla Champions e a quel punto mi sono buttato". Un azzardo ben riuscito, alla prova dei fatti.