Serie A, Atalanta-Torino 3-0 e Napoli-Lecce 0-0: azzurri out da coppe

Ultima giornata di Serie A: sono sei le partite in questa domenica di fine campionato (anche se il 2 giugno ci sarà il recupero di Atalanta-Fiorentina, che è stata rinviata nella 29esima giornata). Alle 18 si sono giocate Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. La Dea, dopo la conquista dell’Europa League , ha vinto 3-0: scavalca il Bologna e si assicura (almeno) il quarto posto in classifica, piazzamento che nega all'Italia di avere sei squadre nella prossima Champions (la Roma va in Europa League). Il Toro può ancora sperare di qualificarsi in Conference: la Fiorentina deve vincere la finale della coppa e arrivare ottava in campionato. Napoli e Lecce hanno invece chiuso la stagione con un pareggio senza reti: i campani sono fuori dalle coppe europee dopo 14 anni. Quattro le partite iniziate alle 20.45: Empoli-Roma, Frosinone-Udinese (in diretta su Sky), Verona-Inter e Lazio-Sassuolo. La 38esima giornata era iniziata giovedì con il successo della Fiorentina 3-2 a Cagliari. Venerdì il Genoa ha battuto 2-0 il Bologna. Sabato la Juventus ha vinto 2-0 in casa contro il Monza, mentre il Milan ha pareggiato 3-3 con la Salernitana ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Atalanta-Torino

L’Atalanta vince 3-0 contro il Torino. Prima del fischio iniziale omaggio dei giocatori granata, che si sono disposti su due ali per accogliere in campo i nerazzurri campioni in Europa League. La partita si sblocca al 26’: a segno Scamacca, servito da De Ketelaere. Al 43’ raddoppia Lookman: tiro di Pasalic, Gemello sbaglia la presa e l’attaccante nerazzurro ne approfitta. Al 52’ segna Scamacca, ma il gol viene annullato perché De Ketelaere aveva superato la linea di fondo con il pallone prima di servire il compagno. Al 66’ annullata una rete anche a Lookman. A firmare il 3-0 è Pasalic: al 70’, dopo che l’arbitro assegna un rigore per un fallo di Tameze, va sul dischetto e non sbaglia. Al 76’ annullato un altro gol a Lookman per fuorigioco. Finisce 3-0 per l’Atalanta, che a fine partita mostra al suo pubblico il trofeo vinto contro il Bayer Leverkusen.

Il tabellino di Atalanta-Torino 3-0 (GLI HIGHLIGHTS)

26' pt Scamacca, 44' pt Lookman, 25' st rig. Pasalic



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi (41' st Rossi); Toloi, Djimsiti (17' st Hien), Scalvini; Holm (18' st Ruggeri), Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere (28' st Miranchuk); Scamacca (28' st Touré). All.: Gasperini



TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze (27' st Lovato), Buongiorno, Masina; Bellanova (27' st Lazaro), Linetty (40' st Savva), Ilic, Vojvoda; Ricci; Pellegri (18' st Sanabria), Zapata (40' st Okereke). All.: Juric



Ammoniti: Linetty e Hien per gioco falloso.