Milan, ufficiale la separazione da Pioli a fine stagione

È ufficiale: il Milan e Pioli ufficializzano la separazione a fine stagione. Il club rossonero e il ct hanno comunicato che "nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019". È quanto si legge nel comunicato pubblicato da Ac Milan che “ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club”.