F1 Gp Monaco, McLaren rende omaggio ad Ayrton Senna

Due livree per ricordare il pilota brasiliano, che ha corso per la McLaren tra il 1988 e il 1993. Il tributo sulle vetture di Formula 1 MCL38 che correranno nel Gran Premio di Monaco 2024

La McLaren festeggia i 30 anni dell'eredità sportiva di Ayrton Senna, vincitore di tre titoli mondiali di Formula 1 e cinque gran premi di Monaco con la McLaren. Parallelamente a una livrea unica per le vetture MCL38 di Formula 1 che saranno guidate da Lando Norris e Oscar Piastri al Gran Premio di Monaco 2024, McLaren Automotive ha realizzato la livrea "Senna Sempre", dipinto a mano, che caratterizza una McLaren Senna di pre-produzione della collezione storica McLaren. La McLaren Senna, presentata nel dicembre 2017, è l'auto stradale McLaren più estrema mai realizzata. Progettata e sviluppata come l'auto da strada per eccellenza orientata alla pista, offre un impegno totale per delle prestazioni senza compromessi.

Due livree per rendere omaggio ad Ayrton Senna. La McLaren ricorda il "suo" pilota brasiliano, che ha corso per la McLaren tra il 1988 e il 1993, e gli rende omaggio sulle vetture di Formula 1 MCL38 che correranno nel Gran Premio di Monaco 2024.

Le livree

Ispirata all'eredità e alla filosofia di Ayrton Senna, la McLaren Senna porta sia il nome del leggendario pilota e campione di Formula 1 sia il logo Senna "Doppia S" accanto allo stemma McLaren. La Doppia S è presente anche nella particolare verniciatura, come uno dei tanti tributi visivi ad Ayrton Senna che si allineano con i dettagli della vettura di Formula 1 MCL38; il logo è visibile sul pannello blu che collega le prese d'aria alloggiate all'interno del guscio anteriore, che completa la scritta Senna sull'alettone posteriore verde brillante. Le vernici selezionate per la livrea Senna Sempre specchiano i colori della bandiera brasiliana, con toni luminosi di giallo, verde e blu riuniti grazie ad una tecnica di lavaggio recentemente sviluppata da MSO. Le linee di demarcazione verdi e bianche che corrono attorno alla parte centrale dell'auto e le prese d'aria alla base del parabrezza si ispirano direttamente ai dettagli dell'iconico casco da gara di Ayrton Senna.

Sui pannelli che coprono le grandi prese d'aria sulla fiancata della vettura, i tecnici della MSO hanno creato due distinte rappresentazioni di Ayrton Senna. In contrasto con le finiture in vernice lucida e brillante, i pannelli in fibra di carbonio a vista con finitura satinata sono presenti all'esterno e all'interno dell'auto. All'interno, questi pannelli sono abbinati a rivestimenti in Alcantara gialla su misura con perforazioni verdi e a un indicatore bianco a ore 12 sul volante della vettura. Le soglie delle portiere rivestite in Alcantara nera sono decorate con la firma di Ayrton Senna e con una citazione che spiega la sua etica e filosofia: "Non ho idoli. Ammiro il lavoro, la dedizione e la competenza".