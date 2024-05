Lancio del peso, Leonardo Fabbri segna nuovo record

Savona da impazzire per gli azzurri. Leonardo Fabbri era tra i protagonisti più attesi della 13esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona 2024 e ha deciso non solo di prendersi la scena, ma di fare qualcosa in più, regalando all’atletica italiana una giornata storica. Cade, infatti, dopo 37 anni il record del peso di Alessandro Andrei con un mostruoso 22,95 messo a segno da Leonardo Fabbri, migliore al mondo dell’anno. L’azzurro nuovo primatista italiano del getto del peso ha lanciato a 22.95 migliorando il primato di Alessandro Andrei che era di 22.91. La misura, stabilita al meeting di Savona è anche la miglior prestazione mondiale dell'anno.