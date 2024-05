Tennis, Camila Giorgi si ritira a 32 anni senza annunci ufficiali

Il suo nome è comparso nell'elenco del sito Tennis Integrity Agency tra le giocatrici ritirate. Al momento non è in programma nessun evento ufficiale

Un addio silenzioso e imprevedibile, come una palla corta. Camila Giorgi, tennista azzurra vincitrice del Master 1000 di Montreal nel 2021, ha detto addio al tennis a 32 anni, ma senza averlo comunicato in maniera ufficiale. Il suo nome, infatti, compare nella lista dell’International Tennis Integrity Agency (Itia) tra le giocatrici ritirate con data 7 maggio, come confermato anche da fonti della Federtennis. Al momento non è in programma nessun evento ufficiale, ma la Federazione Italiana Tennis Padel (Fitp) sta provando a mettersi in contatto con la tennista azzurra.