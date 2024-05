Freccette, si rifiuta di giocare contro avversaria perché transgender

Cronaca

Sondaggio, per 2/3 degli italiani minoranze sessuali discriminate

Secondo l'ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24, per quasi 2/3 degli italiani, le minoranze sessuali sono discriminate e c’è bisogno di una legislazione sul tema. In tanti vedono positivamente manifestazioni come il Pride mentre la GPA divide. Il 59% degli intervistati pensa che lo Stato debba poter intervenire quando vengono caricati video con comportamenti pericolosi su piattaforme come YouTube. Tragedia Casal Palocco: il principale responsabile è indicato nelle famiglie dei ragazzi

Dopo alcuni recenti casi di cronaca, in molti si son chiesti quale sia l’influenza dei social network e di altre piattaforme online nei comportamenti dei giovani. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, TikTok è il social network più pericoloso. Per quasi un intervistato su due (43%) è il social network in cui più facilmente un giovane può trovarsi in una posizione di pericolo. Seguono, molto staccati, Facebook, Telegram, Instagram e YouTube

Percentuali molto basse per Whatsapp (5%), Twitter (2%) e "altro" (1%). Secondo il 6% degli intervistati, nessuno di questi social network è pericoloso, mentre il 12% non ha saputo dare una risposta