Gp Miami, Verstappen in pole nella Sprint, secondo Leclerc. HIGHLIGHTS

Max Verstappen conquista la pole position della Sprint Race del Gran Premio di Miami, il secondo consecutivo con gara corta dopo quello disputato in Cina. Il pilota olandese della Red Bull si trascina dietro Charles Leclerc, che ottiene un ottimo secondo tempo dopo aver disputato un solo giro nell'unica sessione di prove libere a causa di un testacoda. In seconda fila l'altra Red Bull di Sergio Perez e un sorprendente Daniel Ricciardo con la Racing Bulls. Quinto crono per l'altra Rossa di Carlos Sainz, autore di un piccolo errore nelle ultime curve, mentre le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, super veloci in Q1 e Q2, calano di prestazione nel Q3 e partiranno rispettivamente sesta e nona.