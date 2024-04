Formula 1, Gran Premio Cina: Verstappen vince la gara sprint

Verstappen, su Red Bull si è piazzato davanti ad Hamilton (Mercedes), Perez (Red Bull) e le Ferrari di Leclerc e Sainz. Grazie alla vittoria, Verstappen recupera altri otto punti in campionato e allarga il divario con l'inseguitore Perez

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento stagionale di 24, disputata sulla pista di Shanghai. L'olandese ha preceduto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Seguono le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Lando Norris, partito in pole, alla fine è arrivato sesto davanti al suo compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri. Il due volte campione del mondo Fernando Alonso, terzo fino a tre giri dalla fine, insidiato dal trio Perez-Leclerc-Sainz, è entrato in contatto con Sainz e ha dovuto arrendersi. Grazie alla vittoria, Verstappen recupera altri otto punti in campionato e allarga il divario con l'inseguitore Perez. Quindici punti separano ora l'olandese dal messicano.