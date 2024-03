F1, Gp d’Australia: doppietta Ferrari, vince Sainz poi Leclerc

Incredibile doppietta targata Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d'Australia. A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia, Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra freccia d'argento, quella di Oscar Piastri. Quinta posizione per la Red Bull di Perez davanti alla Aston Martin di Alonso e di Stroll. Ottava la Visa Cash App Rb di Tsunoda che ha preceduto la Haas di Hulkenberg e di Magnussen. Incidente all'ultimo giro per la Mercedes di Russell, quando era ottavo, che si cappotta in pista e costringe la direzione gara a far chiudere il Gp con la virtual safety car. Nessun problema per il pilota inglese indenne. Out Verstappen.

Sainz: “La vita è davvero pazzesca”

"Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto, e che la vita e' davvero pazzesca. Sono felicissimo". Queste le prime parole dopo il trionfo di Sainz, rientrato in pista da poco proprio dopo lo stop a causa dell'intervento per appendicite. "E' stata davvero una bella gara, mi sono sentito sempre molto bene, chiaramente un po' rigido fisicamente. Non è stato semplicissimo. Però sono stato fortunato perchè ho potuto gestire il passo, sono stato più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. E' stata una gara particolarmente dura e sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra" ha aggiunto il pilota spagnolo.

I problemi di Verstappen

"Al primo giro ho avuto la sensazione che potevo stare dietro a Verstappen e utilizzare il Drs, poi lui ha iniziato a perdere e sono riuscito a passarlo, e ho visto che ha iniziato ad avere problemi", ha commentato ancora Sainz. "E' un peccato perchè sarebbe stata una bella battaglia, ma sono felice di aver portato a casa questa vittoria. Dal secondo giro, considerato il passo, ho capito che potevo stare davanti. Sto benissimo", ha concluso.

Leclerc: "Felice per la squadra e per la doppietta"

"Sono felice per la squadra e per la doppietta. Non succedeva da Bahrain 2022, sono bei ricordi ed è bello poterli rivivere. Carlos ha fatto un weekend eccezionale dopo l'operazione. Io ho avuto difficoltà con il primo set di dure, invece l'ultimo stint è andato meglio". Lo ha detto dopo la gara Charles Leclerc, raccontando le emozioni legate alla vittoria del compagno e al suo secondo posto che ha premesso alla Ferrari di centrare una doppietta che mancava a Maranello dal Gp del Bahrain 2022 e a Melbourne da 20 anni. "Ma abbiamo fatto 1-2, meglio non poteva andare. Attaccare Carlos? No, non ci ho pensato. Nel primo stint dovevo guardarmi alle spalle, ci siamo fermati presto e da quel momento Carlos è sempre stato molto veloce. Io poi con le mie gomme andavo più in difficoltà", ha aggiunto il pilota monegasco.