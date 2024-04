Formula 1, Gp Giappone: vince Verstappen

A Suzuka è andata in scena la quarta gara del Mondiale 2024. L'olandese, al terzo successo stagionale, ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez, secondo, e Carlos Sainz, terzo con la Ferrari. Bandiera rossa al 1° giro per un incidente Albon-Ricciardo: piloti ok. Ritiro anche per Zhou. Il Mondiale torna in Cina tra due settimane