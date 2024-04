Serie A, Genoa-Lazio 0-1. Ora in campo Cagliari-Juventus 0-0. LIVE

Dopo la parentesi delle coppe europee, il campionato di Serie A riparte oggi con due anticipi della 33esima giornata. A Marassi si è giocata Genoa-Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-0. Alle 20.45 è invece iniziata Cagliari-Juventus, ora in corso ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani si prosegue con Empoli-Napoli alle 18 e Verona-Udinese alle 20.45. Domenica si parte alle 12.30 con Sassuolo-Lecce, poi alle 15 Torino-Frosinone, alle 18 Salernitana-Fiorentina e alle 20.45 Monza-Atalanta. Infine lunedì 22 aprile si giocano Roma-Bologna (alle 18.30) e il derby Milan-Inter alle 20.45, che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria del match.

La cronaca di Genoa-Lazio

Primo tempo senza gol ma con diverse buone occasioni. Il Genoa va vicino al vantaggio con Ekuban e Retegui. Nel finale di frazione è ancora Ekuban a sprecare una chance. A inizio ripresa Luis Alberto pericoloso ma il suo tiro è sfiorato da Martinez in angolo. Poco dopo Martin salva in scivolata su Felipe Anderson. Il risultato non cambia più e la squadra di Tudor porta via tre punti da Marassi.

Il tabellino di Genoa-Lazio 0-1

Gol: nel st 22' Luis Alberto

GENOA (3-4-1-2): Martinez, De Winter, Vasquez, Vogliacco (35' st Sabelli), Spence, Frendrup (44' st Thorsby), Strootman (25' st Badelj), Martin, Gudmundsson, Retegui, Ekuban (25' st Ankeye). All.: Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas, Patric, Casale (1' st Romagnoli), Gila, Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (37' pt Hysaj), Luis Alberto (41' st Rovella), Felipe Anderson (24' st Cataldi), Castellanos (23' st Pedro). All.: Tudor

Ammoniti: Casale, Cataldi, Vogliacco per gioco falloso.