Atp Montecarlo, Sinner batte Rune: in semifinale contro Tsitsipas

Il tennista italiano ha battuto ai quarti il danese con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Sabato, in semifinale, l’altoatesino affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha superato 6-4, 6-2 il russo Karen Khachanov. Grazie a questo successo, Sinner respinge l'assalto di Carlos Alcaraz e mantiene il secondo posto del ranking mondiale ascolta articolo

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner all’Atp Montecarlo. Il tennista italiano ha battuto ai quarti il danese Holger Rune con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Sabato, in semifinale, l’altoatesino affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha superato 6-4, 6-2 il russo Karen Khachanov. Grazie a questo successo, Sinner respinge l'assalto di Carlos Alcaraz e mantiene il secondo posto del ranking mondiale. Ora può andare alla ricerca della sua prima finale al Masters 1000 di Montecarlo, la quarta della stagione. L’anno scorso, l’azzurro era stato eliminato sulla terra rossa del Principato in semifinale proprio da Rune.

La vittoria di Sinner Sinner ha vinto il primo set 6-4, in 42 minuti di gioco. Poi Rune ha conquistato il secondo set 6-7, con un tie-break in cui ha annullato due match point all’italiano. Durante questo set, durato circa un’ora, si sono registrati momenti di tensione, con Rune che ha fatto sospendere temporaneamente l'incontro dopo aver litigato con l'arbitro. Il danese era stato richiamato per aver “zittito” il pubblico e ammonito. Ha poi chiesto l'intervento del supervisor e si è seduto facendo interrompere l'incontro. Il supervisor ha però confermato le decisioni dell'arbitro e il match è ripreso. Il terzo set è finito col punteggio di 6-3 per Sinner, dopo quasi tre ore totali di gioco. vedi anche Atp Montecarlo Masters 2024, il tabellone aggiornato del torneo

Il cammino di Sinner Sinner (numero 2 del ranking Atp) era arrivato ai quarti senza perdere un set. Negli ottavi ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff (numero 25) per 6-4, 6-2. Holger Rune (numero 7 al mondo) aveva invece vinto contro Grigor Dimitrov (numero 9) per 7-6, 3-6, 7-6. Ora Sinner incontrerà Tsitsipas in semifinale. “C’è voluto molto per vincere. Non è mai facile giocare e vincere, sono contento del risultato. Peccato non aver sfruttato il match point nel secondo set, ma sono rimasto nel match. Mi sono concentrato sulla partita. Fisicamente è stata dura, ora serve riposarmi per domani, sono fiducioso. Tsitsipas sta giocando bene, vediamo cosa riusciamo a fare”, ha detto Sinner dopo la vittoria su Rune. vedi anche Montecarlo, Sinner palleggia con tennista affetto paralisi cerebrale