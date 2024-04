Montecarlo, Sinner palleggia con tennista affetto paralisi cerebrale

Gli allenamenti hanno ritmi e un calendario serrato, ma Jannik Sinner , impegnato nel Masters di Montecarlo, ha trovato lo stesso il tempo, tra una sessione e l'altra di dedicarsi a un giovane fan speciale. Arthur Delaye, vive con una paralisi cerebrale, ma nonostante la sua disabilità continua a inseguire il suo sogno che è il tennis. L’incontro con il numero 2 del mondo non poteva non essere condiviso sui social dove il poste di Delaye è diventato subito virale. Ma la gentilezza di Sinner già in passato non era passata inosservata come quando tenne l'ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia anziché farlo sostenere a lei (come quasi sempre accade). Piccoli gesti che rendono straordinaria la quotidianità.

Il post su Instagram

“Fantastico allenamento stasera con Jannik Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza, che bel momento per me come giocatore con disabilità condividere il campo con un giocatore così leggendario. Grazie Montecarlo, ricorderò questo giorno per tutta la vita. Ho anche un pensiero per il mio coach che mi supporta per raggiungere tutti questi sogni. Nonostante la disabilità credete sempre nei vostri sogni. Non dimenticherò mai questo momento e andrò avanti conl tennis", ha scritto Delaye condividendo il video su Instagram. Un piccolo gesto, quello di Sinner, che ha regalato un'enorme gioia a questo ragazzo che in passato aveva incontrato altri campioni del calibro di Djokovic e Nadal, riuscendo anche ad allenarsi con Wawrinka.