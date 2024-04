Montecarlo, Sinner supera Korda e vola agli ottavi

L'italiano ha vinto in 2 set (6-1, 6-2). Per il n.2 del ranking mondiale il prossimo step sarà il match contro Struff. Oggi vittoria in casa Italia anche per Lorenzo Sonego che ha sfruttato al meglio il suo ruolo di lucky loser: il torinese ha sconfitto (6-4,7-5) il canadese Felix Auger-Aliassime

Jannik Sinner supera - agevolmente, in 2 set (6-1, 6-2) - il suo primo avversario del torneo Atp di Montecarlo, lo statunitense Sebastian Korda. Per l'italiano n.2 del ranking mondiale, il prossimo step saranno gli ottavi contro Struff, domani (11 aprile). Oggi vittoria in casa Italia anche per Lorenzo Sonego che ha sfruttato al meglio il suo ruolo di lucky loser: il torinese ha sconfitto (6-4,7-5) il canadese Felix Auger-Aliassime. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.