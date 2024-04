“Per quale motivo non riesco a mettermi in contatto con lui? C’è qualcosa che non mi viene detto?” ha detto Claus Vingegaard ai cronisti danesi. Il Team Visma intanto sui social: “l’operazione alla clavicola ha avuto successo, le prossime settimane serviranno per il recupero, Jonas ringrazia tutti per i messaggi di sostegno”. Jonas Vingegaard era rimasto coinvolto in una brutta caduta lo scorso 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi

Il padre di Jonas Vingegaard esprime tutta la sua preoccupazione per le condizioni del figlio. Alla stampa danese ha infatti dichiarato di non essere mai riuscito a mettersi in contatto con il figlio da quando è caduto al Giro dei Paesi Baschi, come riporta il Corriere della Sera. “Per quale motivo non riesco a mettermi in contatto con lui? C’è qualcosa che non mi viene detto?” ha detto Claus Vingegaard ai cronisti danesi.