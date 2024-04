Atp Montecarlo, quando gioca Sinner e contro chi

Dopo il successo al Master 1000 di Miami, c’è grande attesa per l’esordio nel singolare (dopo la sconfitta nel doppio con Sonego) di Jannik Sinner a Montecarlo. Il numero 2 al mondo si appresta a scendere in campo e c’è curiosità, da parte di appassionati e addetti ai lavori, per capire come si comporterà il campione italiano sulla terra rossa, non tra le sue superfici preferite.