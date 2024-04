Atp Montecarlo 2024, il tabellone: sorteggio ostico per Sinner

Tutto pronto per il torneo Atp Montecarlo 2024, che si terrà dal 7 al 14 aprile 2024 presso il Montecarlo Country Club. Si tratta del terzo Masters 1000 della stagione, il primo che si giocherà in Europa sul rosso e che apre di fatto la stagione sulla terra. Oggi, è stata avviata ufficialmente la 117esima edizione del torneo, in occasione del tiraggio a sorte del tabellone finale. Un sorteggio ricco di insidie per Jannik Sinner, testa di serie numero 2, inserito nella parte bassa del tabellone.