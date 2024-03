Miami, Sinner batte Vavassori nel “derby” e avanza nel torneo

Una gara durata due giorni

“Ieri non mi sentivo benissimo in campo invece oggi sono abbastanza contento della mia prestazione”, ha commentato Sinner dopo il match. “Andrea è un giocatore pericoloso e capace di sorprenderti, ma sono riuscito a stare tranquillo e a portare a casa la vittoria". La sfida Sinner-Vavassori era stata interrotta ieri sul 3-2 (40-40) nel primo set. Alla ripresa, Vavassori ha tentato di resistere agli attacchi di Sinner ma non è riuscito ad impedire il 6-3 del suo avversario. Nella seconda partita, al quinto gioco, il campione di Melbourne ha alzato il livello del suo tennis ed il break risultato decisivo è arrivato al quinto gioco, per consentirgli poi il 6-4 finale che gli ha permesso di conquistare un’altra vittoria.