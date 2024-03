Italia-Ecuador 2-0, azzurri vincono la seconda amichevole del tour Usa

La cronaca di Italia-Ecuador

Per la partita contro l’Ecuador, Luciano Spalletti cambia tutti gli undici titolari. In porta schiera Vicario, la coppia d'attacco è composta da Zaniolo-Raspadori, in difesa ci sono Darmian, Mancini e Bastoni, gli esterni sono Dimarco e Bellanovoa. Rinnovato rispetto al Venezuela anche il centrocampo, con Barella, Jorginho e Pellegrini. Gli azzurri trovano il gol della vittoria dopo 3 minuti: calcio di punizione battuto da Dimarco, la barriera respinge, la palla arriva a Pellegrini che calcia e la infila alle spalle di Burrai. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, il risultato non cambia fino al recupero: al 94’ contropiede degli azzurri, Orsolini lancia in profondità Barella, che arriva davanti al portiere e lo batte con un colpo sotto. Finisce 2-0 per l’Italia.