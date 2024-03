MotoGp, Gp Portogallo: vince Martin, poi Bastianini e Acosta

Grande partenza di Martin, che con la sua Ducati Pramac ha subito preso il comando della corsa. Dietro di lui si sono piazzati la Ducati ufficiale di Enea Bastianini e la Ktm di Pedro Acosta. Nel finale, mentre duellavano per il quinto posto, Francesco Bagnaia e Marc Marquez si sono toccati in curva finendo entrambi a terra. Poco dopo, mentre era secondo, è scivolato Maverick Vinales. Martin in testa al Mondiale con 60 punti

La gara

A scattare in pole è stato Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale, seguito dall'Aprilia di Maverich Vinales e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Alla partenza grande inizio di Martin, che è balzato al comando davanti a Vinales e Bastianini, mentre Bagnaia ha mantenuto la quarta posizione. Le posizioni di testa rimangono le stesse fino al 20esimo giro, quando Acosta sorpassa Bagnaia e si prende il quarto posto. Al giro 22, mentre stavano duellando per il quinto posto, c’è stato un contatto tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia: entrambi sono caduti dopo essersi incrociati in traiettoria. All’ultimo giro, caduta di Vinales, che era secondo. Alla fine a tagliare per primo il traguardo è stato Martin, seguito da Bastianini e Acosta.