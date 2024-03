Motogp, Vinales vince la Sprint in Portogallo. Bagnaia quarto

Si tratta della prima vittoria per il pilota spagnolo in una gara sprint e primo podio per Marc Marquez con la Ducati

Maverick Vinales con l'Aprilia ha vinto la Sprint race del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale Motogp. Lo spagnolo dell'Aprilia, si è imposto davanti ai connazionali Marc Marquez e Jorge Martin, entrambi in sella a una Ducati. Per Vinales si tratta della prima affermazione in carriera in sella all'Aprilia. "Sono contento di essere tornato nelle prime posizioni - ha commentato Vinales -. In Qatar ho avuto problemi di assetto, qui invece abbiamo trovato subito la strada giusta. Mi godo questa vittoria perché è la prima con l'Aprilia, poi penserò alla gara di domani".