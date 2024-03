MotoGp, Gp Qatar, vince Bagnaia: gli highlights della gara. VIDEO

Sul circuito di Losail, il campione del mondo con la sua Ducati ufficiale ha preceduto Brad Binder (Ktm) e Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore ieri della Sprint Race. Quarto Marc Marquez all'esordio in Ducati

Marc Marquez si ferma ai piedi del podio

Per Bagnaia è la 19esima vittoria in top class. Ai piedi del podio si è fermata la rincorsa di Marc Marquez, seguito da Enea Bastianini e Alex Marquez. Settimo Fabio Di Giannantonio: tutti piloti in sella a Ducati. Ottavo è giunto Aleix Espargaro con la prima delle Aprilia. Il rookie Pedro Acosta (Ktm) e Maverick Vinales (Aprilia) chiudono l'elenco dei primi 10. Nella classifica piloti Bagnaia ha 25 punti, Binder 20 e Martin 16.