MotoGp, Martin vince Sprint in Qatar e Bagnaia solo quarto. VIDEO

Il re delle Sprint Race di MotoGp colpisce ancora: Jorge Martin trionfa nella gara "corta" del Gran Premio del Qatar, centrando il primo successo della nuova stagione (l'anno scorso ne ottenne nove in quella che è diventata a tutti gli effetti la sua specialità). Lo spagnolo vice campione del mondo piazza la sua Ducati Pramac davanti alla KTM di Brad Binder e all'Aprilia di Aleix Espargaro. Appena giù dal podio la Ducati del campione in carica Francesco Bagnaia, seguito da Marc Marquez (buon debutto con la Ducati Gresini) e dal compagno Enea Bastianini. Amaro in bocca per la Ducati VR46: Bezzecchi non va oltre un 11 posto, Di Giannantonio invece out dopo pochi giri.