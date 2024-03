Joe Barone, l'ultimo saluto alla camera ardente nella sua Pozzallo

L'ultima tappa della salma dell'ex dirigente della Fiorentina è nel suo luogo di nascita, in Sicilia, prima del viaggio verso gli Stati Uniti dove a Brooklyn, New York, la prossima settimana è previsto un altro funerale

Pozzallo saluta per l'ultimo volta Joe Barone. La cittadina natale del dirigente sportivo della Fiorentina ha allestito la camera ardente nell'aula consiliare del palazzo comunale. Sono tantissime le persone che sono andate a rendere omaggio all'ex dg del club toscano. Presente anche il gonfalone della Fiorentina. A coordinare le operazioni il personale della Protezione Civile del Comune di Pozzallo. Domani, sempre a Pozzallo, il corteo funebre alle ore 10 da Palazzo di Città fino alla Chiesa Madre Madonna del Rosario, dove verrà celebrata una messa in suffragio.

Ultimo saluto prima dei funerali negli Stati Uniti

Per l'ultimo saluto in Italia a Barone è stata appoggiata una maglia viola della Fiorentina sul feretro. Sulla bara, anche fiori bianchi e un ritratto dell'ex direttore generale, in una giornata di lutto e sofferenze prima del viaggio della salma verso gli Stati Uniti. I funerali americani, infatti, si terranno a Brooklyn, New York, la prossima settimana.