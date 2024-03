Tennis, Atp Miami 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

Dopo Indian Wells, il “Sunshine Double” prosegue in Florida. Il secondo Masters 1000 della stagione si disputa fino al 31 marzo. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Assenti Djokovic e Nadal, l’attesa è di nuovo per la sfida Sinner-Alcaraz: i due potrebbero incontrarsi solo in finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il grande tennis si sposta dalla California alla Florida. Dopo Indian Wells (con il trionfo di Alcaraz), ora è il turno di Miami. Il secondo Masters 1000 della stagione per il singolare maschile parte oggi, mercoledì 20 marzo, e terminerà domenica 31 marzo con la finale. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Confermata l’assenza di Djokovic, gli occhi saranno di nuovo puntati su Sinner e Alcaraz. Ecco il tabellone e il calendario.

Gli avversari più temibili

Nella Storia del tennis solo 7 atleti hanno fatto doppietta nella stessa stagione nel “Sunshine Double”, come è ribattezzata l’accoppiata Indian Wells-Miami. Si tratta di Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Djokovic (che ci è riuscito 4 volte) e Federer (in 3 occasioni). Ora Alcaraz proverà a entrare nel club, dopo essersi aggiudicato il torneo in California. Invece non ci sarà Nole Djokovic, che ha dato l’annuncio ufficiale su X: "Purtroppo non giocherò al MiamiOpen quest’anno”, scrive il n.1 al mondo. "In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e professionale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo e non vedo l'ora di tornare a giocare a Miami in futuro”. Non ci sarà neanche Rafa Nadal, che ha rimandato il ritorno in campo dopo il forfait di Indian Wells. Sarà un torneo competitivo visto che ci sono 32 dei primi 33 del ranking ATP (manca solo il campione serbo). Tra i giocatori più temibili sulla strada della finale ci sono Medvedev, Zverev, Rublev, Rune e Ruud. Attenzione anche a Tsitsipas e ai padroni di casa americani che vorranno fare bella figura: Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton e Frances Tiafoe.