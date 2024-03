Indian Wells, Sinner ko in tre set. Alcaraz vola in finale

Prima sconfitta stagionale per Jannik Sinner che cede in tre set contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo vince con lo score di 1-6, 6-3, 6-2 e interrompe la striscia di 19 vittorie consecutive dell'azzurro. Grazie a questa vittoria Alcaraz resta n. 2 al mondo

La prima sconfitta stagionale di Jannik Sinner arriva a Indian Wells. Dopo 19 vittorie consecutive si ferma la striscia dell'azzurro, battuto da Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 californiano. Lo spagnolo ha vinto con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco, ma intervallate da una pausa di tre ore dopo appena tre game per via della pioggia. Sinner ha dominato il primo set, ma poi è uscito fuori lo spagnolo che ha sbagliato meno con una posizione aggressiva in campo. Jannik non è riuscito a variare il copione e nel terzo set ha pagato anche lo scarso rendimento al servizio. Alcaraz raggiunge così la seconda finale consecutiva a Indian Wells e resta n. 2 al mondo.