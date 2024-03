Sinner-Alcazar, oggi alle 21.30 la semifinale di Indian Wells

Sfida per il secondo posto nel ranking Atp

Quella di questa sera è una sfida nella sfida: i due tennisti si giocano non solo il posto in finale nel torneo ma anche il nome di secondo giocatore più forte del mondo nel ranking Atp. Alcazar è in top 2 dal 22 settembre 2022, quando è diventato il più giovane giocatore a salire in vetta alla classifica da quando è stato introdotto il ranking computerizzato nel 1973. "Non so come affronterò la partita”, ha detto lo spagnolo. “Jannik è il miglior giocatore al mondo adesso, non c'è dubbio. Sta giocando in modo incredibile, non ha ancora perso quest'anno, mi piace molto vederlo. Sarà una partita davvero difficile, una grande sfida per me".