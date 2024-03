Jannik Sinner batte Lehecka, è in semifinale a Indian Wells

Prosegue la corsa del tennista azzurro che si è qualificato per le semifinali del Masters 1000. Nell'ultimo turno l'altoatesino ha superato in due set il ceco Jiri Lehecka, vincendo col punteggio di 6-3, 6-3 e conquistando così la sua 19esima vittoria consecutiva

Jannik Sinner prosegue la sua corsa ad Indian Wells. Il tennista azzurro si è qualificato per le semifinali del Masters 1000, superando in due set il ceco Jiri Lehecka. L'altoatesino, numero 3 al mondo, si è imposto col punteggio di 6-3, 6-3 sul rivale numero 32 della classifica Atp e conquistando così la sua 19esima vittoria consecutiva. Sinner giunge così al penultimo atto del torneo per il secondo anno consecutivo: affronterà il vincente del match tra il ventenne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e seconda testa di serie e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking.