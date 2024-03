Sorteggi Europa League, ai quarti Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti tra le 8 squadre rimaste in corsa per la Champions League: Arsenal-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Real Madrid-Manchester City, Paris Saint-Germain-Barcellona. A seguire i sorteggi di EL con il derby italiano e i bergamaschi che se la vedranno con la squadra di Klopp. Infine ci sarà il sorteggio della Conference, con la Fiorentina che scoprirà contro chi giocherà ai quarti

Il Milan era uscito dalla competizione ai gironi. Inter, Lazio e Napoli erano invece passate agli ottavi ma le tre italiane sono state tutte eliminate. I nerazzurri contro l’Atletico Madrid, i biancocelesti contro il Bayern Monaco e gli azzurri contro il Barcellona . Una pesante debacle, dopo la grande annata scorsa, con il Napoli arrivato fino ai quarti, il derby di Milano in semifinale e l'Inter poi ko in finale. La triplice eliminazione agli ottavi complica anche la rincorsa sul fronte ranking: in attesa dell'Europa League, l'assenza delle squadre italiane ai quarti di Champions e la presenza delle capoliste di Premier e Bundesliga in Europa League col ruolo di favorite lasciano aperti scenari poco ottimistici sulla possibilità di avere cinque squadre qualificata alla prossima Champions League, anche se l'esito sarà comunque chiaro solo con le prossime gare e in attesa delle finali.

Europa League, il sorteggio per le italiane

L’urna di Nyon ha definito anche il tabellone dei quarti di finale dell’Europa League, in cui sono ancora in corsa tre squadre italiane. Subito sorteggiato il derby italiano Milan-Roma, poi Liverpool-Atalanta, Benfica-Marsiglia e Bayer Leverkusen-West Ham (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). La vincente di Milan-Roma in semifinale affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham. Chi passa tra Atalanta e Liverpool, invece, se la vedrà con la vincente di Benfica-Marsiglia.

Che squadre sono arrivate ai quarti

Il regolamento non prevedeva teste di serie, con la possibilità anche di incroci tra squadre della stessa nazione o che si erano incontrate già nei turni precedenti. Dopo le partite di ieri, tra le squadre arrivate ai quarti ci sono il West Ham che con un netto 5-0 ha ribaltato la sconfitta per 1-0 nel primo match con il Friburgo. Il Benfica ha vinto 1-0 in casa dei Glasgow Rangers, dopo il 2-2 dell'andata. Ha rischiato il Marsiglia che ha perso 3-1 con il Villarreal ma partiva dal 4-0 della gara iniziale. Il Liverpool ha battuto 6-1 lo Sparta Praga dopo il 5-1 già inflitto ai cechi all'andata. Il Bayer Leverkusen riacciuffa in extremis il passaggio del turno grazie ad una doppietta dell'ex "italiano" Patrick Schick che ha regalato il 3-2 sul Qarabag e la qualificazione ai tedeschi.