El e Cl: Slavia Praga-Milan 0-0, Fiorentina-Maccabi Haifa 0-0. LIVE

I rossoneri, dopo la vittoria per 4-2 all’andata, sono impegnati nel ritorno degli ottavi di Europa League in trasferta contro lo Slavia Praga. In Conference League, i viola affrontano in casa il Maccabi Haifa (all’andata hanno vinto 4-3). Alle 21 a giocarsi il passaggio ai quarti di Europa League sono l’Atalanta (a Bergamo contro lo Sporting, dopo il 2-2 a Lisbona) e la Roma (in Inghilterra contro il Brighton, dopo il successo per 4-0 all’Olimpico). Tutto in diretta su Sky