Champions League, ritorno ottavi finale: alle 21 Atletico Madrid-Inter

Atletico Madrid-Inter, cosa sapere

Al Wanda Metropolitano di Madrid, uno stadio caldo in cui i colchoneros quest'anno hanno vinto 13 partite su 14, i nerazzurri dovranno difendere l'1-0 dell'andata a San Siro. L’Inter vuole centrare la seconda qualificazione consecutiva ai quarti, come non succede per i nerazzurri dalle stagioni 2009-2010 (in cui arrivò il Triplete) e 2010-2011, quando invece poi arrivò l'eliminazione per mano dello Schalke 04. Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi deve fare i conti con le assenze degli infortunati Carlos Augusto e Arnautovic (autore del gol decisivo all'andata), che dopo la gara di Bologna si sono aggiunti ai lungodegenti Cuadrado e Sensi.