Cosa rischia il Milan nell'inchiesta cessione Elliott-RedBird?

Le violazioni del Codice federale: penalizzazione e ammenda

L’ipotesi di reato, ricorda Sky Sport, comporterebbe la violazione dell’art. 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva federale. A questo potrebbero aggiungersi l'articolo 4 e – sul fronte Uefa – anche l'articolo 5 del proprio regolamento. Partendo dall’articolo 32 del Codice Federale, cioè quello che disciplina i “doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, il Milan, nel caso in cui risultasse non aver adempiuto agli "obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc” sarebbe punito, per ogni inadempimento, “con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica". L’articolo 4 dispone invece l’obbligo per tutti i soggetti del mondo federale, dirigenti e società compresi, di osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". In caso di violazione, come per l’articolo 32, si va verso ammenda e penalizzazione.

Il capitolo Uefa

C’è poi il capitolo Uefa. L’articolo 5 del regolamento è chiaro: “Nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa può, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un'influenza decisiva nelle decisioni del club". Se è vero che adesso la Uefa non ha ancora deciso di far partire una sua investigazione, non è detto che in futuro la condotta ipotizzata dalla Procura milanese – se confermata – non possa finire con Milan e Lille fuori dalle coppe europee.