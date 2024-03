Indian Wells: Sinner sconfigge Kokkinakis per 6-3, 6-0

Sedicesima vittoria consecutiva per il campione altotesino al suo esordio all'ATP americano. Potrebbe chiudere il torneo raggiungendo il numero 2 nella classifica mondiale. Domenica match contro chi vincerà tra Struff o Coric

Jannik Sinner batte Thanasi Kokkinakis e passa al terzo turno del Masters di Indian Wells, chiudendo il suo esordio nel torneo in due set con il punteggio di 6-3, 6-0. Tornerà in campo domenica 10, quando sfiderà il vincitore del match tra Jan Lennard Struff e Borna Cronic. Per il campione altotesino, arrivato a Indian Wells forte della vittoria agli Australian Open e a Rotterdam, è la 16esima vittoria consecutiva. Al termine del torneo potrebbe diventare il numero 2 della classifica mondiale.