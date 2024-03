Tennis, Atp Indian Wells 2024: tabellone, partecipanti e calendario

Oggi, mercoledì 6 marzo, parte il torneo sul cemento californiano: sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra i tennisti più attesi c’è Jannik Sinner, che si presenta da numero 3 del mondo e insidia il secondo posto occupato da Carlos Alcaraz, campione uscente. Presente anche il numero 1 Novak Djokovic, mentre tornerà in campo dopo una lunga assenza Rafa Nadal. La finale di questo Masters 1000, sia femminile sia maschile, è in programma il 17. Ecco un po’ di cose da sapere ascolta articolo

Oggi, mercoledì 6 marzo, prende il via il torneo di Indian Wells 2024. Tra i tennisti più attesi c’è Jannik Sinner, che si presenta sul cemento californiano da numero 3 del mondo e insidia il secondo posto occupato da Carlos Alcaraz, campione uscente. Dal calendario al tabellone fino ai partecipanti (tra cui c’è Rafa Nadal), ecco un po’ di cose da sapere su questo Atp Masters 1000 (che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).

Il calendario Il torneo di Indian Wells 2024 è in programma dal 6 al 17 marzo negli Usa. Si parte il 6 con i primi turni del torneo maschile e femminile (64esimi di finale), poi l’8 iniziano i secondi turni, il 10 i sedicesimi di finale. Martedì 12 marzo si entra nel vivo con gli ottavi di finale. I quarti sono in programma dal 13. Venerdì 15 iniziano le semifinali. Le finali di doppio sono il 15 la maschile e il 16 la femminile. Domenica 17 c’è sia la finale del singolare femminile sia quella maschile. Gli orari e le date precise delle partite saranno definite con chiarezza nei prossimi giorni, ma sappiamo che il programma inizierà ogni giorno alle 20, ora italiana. vedi anche Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano. FOTO

I partecipanti Negli Stati Uniti per il torneo di Indian Wells - e poi per il Masters 1000 di Miami - sono arrivati i top player del tennis mondiale. Tra di loro, come detto, c’è Jannik Sinner: l’anno scorso era arrivato qui da numero 13 del mondo e aveva perso in semifinale contro Carlos Alcaraz, che poi aveva alzato il trofeo. Quest’anno l’altoatesino è numero 3 e insidia la posizione numero 2, occupata proprio dal tennista spagnolo. L’Atp aggiornerà la classifica il 18 marzo, alla fine del torneo: le possibili combinazioni sono diverse, ma in pratica a Sinner basterà fare lo stesso risultato di Alcaraz (o meglio) per superarlo in classifica. Se sia l’italiano sia lo spagnolo faranno un torneo fallimentare, invece, al numero 2 del mondo potrebbe arrivare il russo Daniil Medvedev. In California c’è anche Novak Djokovic, numero 1 del ranking. Presente pure Rafa Nadal, atteso al rientro nel torneo californiano dopo tanti problemi fisici grazie al ranking protetto. Oltre a Sinner, la pattuglia italiana nel torneo maschile comprende altri cinque giocatori: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, fresco di nuovo best ranking al n.62, e Fabio Fognini, che ha ottenuto una wild card. vedi anche Tennis, da Pietrangeli a Sinner: ecco chi ha vinto uno slam in Italia

Il tabellone Nella notte tra il 4 e il 5 marzo ci sono stati i sorteggi per il tabellone. Sinner si trova nella parte bassa, quella opposta a Novak Djokovic, e potrebbe incontrare Carlos Alcaraz in una eventuale semifinale. Il tennista italiano esordirà al secondo turno contro il vincente tra l'australiano Thanasi Kokkinakis e l'americano Marcos Giron. Agli ottavi potrebbe ritrovare lo statunitense Ben Shelton. Rafa Nadal, non più testa di serie a causa della lunga assenza dai campi per infortunio, esordirà al primo turno contro il canadese Milos Raonic. Al secondo turno potrebbe già incontrare un ostico Holger Rune. Il numero uno al mondo, Djokovic, sarà impegnato a partire dal secondo turno contro uno tra l'australiano Vukic e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Non particolarmente fortunati i sorteggi degli altri italiani. Matteo Arnaldi andrà in campo al debutto contro il francese Lucas Van Assche, per poi ritrovarsi eventualmente contro Carlos Alcaraz. Lorenzo Sonego affronterà subito Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli se la vedrà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Fabio Fognini sfiderà Bernabè Zapata Miralles. Lorenzo Musetti inizierà dal secondo turno ed esordirà contro con il vincente tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov, mentre al terzo potrebbe incrociare Nadal. vedi anche Sinner vince la finale all’Atp Rotterdam, è numero 3 al mondo

Le azzurre in gara Nel torneo femminile, vinto l’anno scorso dalla tennista moscovita naturalizzata kazaka Elena Rybakina, ci sono le azzurre Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini (più Sara Errani che arriva dalle qualificazioni). Giorgi incontra al primo turno Katie Boulter e, se dovesse vincere anche il secondo contro Linda Noskova, potrebbe affrontare al terzo la prima favorita del tabellone Iga Swiatek. Paolini, testa di serie numero 13, esordisce al secondo turno con Arantxa Rus o Tatjana Maria. Lucia Bronzetti e Martina Trevisan se la vedranno al primo turno rispettivamente con Magdalena Frech e Diane Parry. Elisabetta Cocciaretto, infine, deve giocare contro la statunitense Peyton Stearns. vedi anche Tennis, Jasmine Paolini vince il torneo di Dubai