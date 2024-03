F1, appendicite per Sainz: il pilota Ferrari salta Gp d'Arabia Saudita

Carlos Sainz salterà il weekend di Formula Uno in Arabia Saudita. Al pilota spagnolo della Ferrari è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. Non potrà quindi partecipare al GP d'Arabia Saudita, seconda prova del mondiale di F1, in programma domani. Sarà sistuito, già nelle qualifiche di oggi, dalla riserva Oliver Bearman.