Formula 1, Gp Bahrein: vince Verstappen davanti a Perez e Sainz. VIDEO

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il primo GP della nuova stagione di F1. In Bahrein, sul circuito di Sakhir, ha tenuto il comando dalla partenza all’arrivo. Ha preceduto il compagno di scuderia Sergio Perez. Sale sul podio, in terza posizione, la Ferrari di Carlos Sainz, che ha chiuso davanti al collega Charles Leclerc. Quinta la Mercedes di George Russell ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS E LE NOTIZIE SULLA F1 ). A seguire la McLaren di Norris e la Mercedes di Hamilton. Ottava la McLaren di Piastri che ha preceduto la Aston Martin di Alonso e quella di Stroll.

Alla partenza buono spunto di Verstappen mentre Leclerc viene attaccato da Russell che si prende la seconda posizione. Perez supera Sainz ed è quarto. All’ottavo giro, mentre la Red Bull del campione del mondo fa il vuoto in testa, Perez attacca Leclerc e lo passa. Dietro Hamilton supera Alonso ed è ottavo. Al giro 11 le due Ferrari si danno battaglia per il quarto posto con Sainz che scavalca Leclerc. Dopo una tornata di pit stop, sempre Verstappen al comando. Al 18esimo giro Sainz supera Russell al terzo posto. Intorno al 35esimo giro c’è una nuova serie di soste ai box: Leclerc sembra uscirne con un’auto più performante e si lancia all’inseguimento del quarto posto di Russell. Al giro 46 il ferrarista approfitta di un “lungo” del rivale e lo supera. Verstappen va a vincere in solitaria davanti a Perez, Sainz e Leclerc.

Come erano andate le qualifiche

La prima pole della stagione è andata alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen ma le Ferrari avevano dato buoni segnali: Charles Leclerc si è piazzato subito alle sue spalle. In seconda fila la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Carlos Sainz. In quinta posizione si è piazzata l'altra Red Bull guidata da Sergio Perez, davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso mentre sono apparse leggermente in ritardo le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. Forti difficoltà, invece, per Lewis Hamilton con la Mercedes: l'inglese, arrivato nono, ha rischiato anche di non qualificarsi alle Q3.