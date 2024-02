Tennis, Sinner vola ai quarti a Rotterdam: battuto Monfils in tre set

Il campione altoatesino batte il francese 6-3, 3-6, 6-3. Ora incontrerà Milos Raonic. E se dovesse essere confermata l'indiscrezione da Doha del possibile forfait di Medvedev, a Sinner potrebbe essere sufficiente arrivare in finale nel torneo di Rotterdam per diventare numero 3 del ranking Atp ascolta articolo

Jannik Sinner va ai quarti del torneo Atp 500 di Rotterdam, battendo in tre set il francese Gael Monfils, e si prepara ad affrontare il canadese Milos Raonic. E per di più con buone prospettive in chiave ranking. Da Doha arriva infatti l'indicazione - non ancora ufficializzata, sottolinea la Federtennis - del possibile forfait di Medvedev, che aprirebbe a Sinner le porte del n.3 nel ranking Atp, con l'approdo in finale a Rotterdam.

©Ansa

La vittoria su Monfils Contro un avversario che aveva previsto duro da domare, Sinner ha dovuto cedere un set, il secondo, dopo aver strappato nel primo subito il break per un tranquillo 6-3. Nel secondo, la battuta a vuoto arriva al quarto game, per un paio di buone risposte di Monfils e un doppio fallo sulla palla break che apre al francese il riscatto con pareggio, a identico punteggio. Sul 6-3 3-6, Sinner ingrana di nuovo la marcia alta, si prende il break e va a largo del match sul 3-0, concedendosi persino il lusso di sprecare un secondo break ma 'amministrando' in scioltezza il vantaggio fino al 6-3 conclusivo. Per l'altoatesino è la dodicesima vittoria su dodici nel 2024. Ora la sfida inedita a Raonic, ex n.3 del mondo e ora al 309, mai incontrato prima. E in fondo al tabellone, nella parte bassa, il russo Rublev. Intanto dal torneo olandese è uscito Holger Rune, testa di serie n.3 del tabellone, eliminato dal kazako n.57 del mondo Alexander Shevchenko, che si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. approfondimento Tennis, Sinner passa il primo turno a Rotterdam va agli ottavi

Sinner: soddisfatto, importante vincere anche quando non si gioca bene "Nel secondo set ho giocato male nel mio turno di battuta e la situazione è cambiata in fretta. Sono convinto che questo tipo di partite aiutino tantissimo, nel trovare un modo di vincere quando non giochi il miglior tennis. Contro di lui non è mai facile, ci conosciamo bene e lui cambia sempre qualcosa. Sono comunque soddisfatto, ora vediamo come andrà domani". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Gael Monfils.