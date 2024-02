Tennis, Sinner passa il primo turno a Rotterdam va agli ottavi

Il tennista italiano riparte con una vittoria dopo il trionfo agli Australian Open. Il leader del tennis azzurro ha superato l'olandese Botic Van de Zandschulp, n.66 al mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-3

Esordio sul velluto al torneo Atp 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, primo favorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open a gennaio. Il numero 4 del mondo, finalista qui nel 2023 (sconfitto dal russo Daniil Medvedev) si è imposto al primo turno sull'olandese Botic van de Zandschulp col punteggio di 6-3/6-3 in un'ora e 26 minuti di gioco. Il numero uno azzurro era al suo primo match dopo la vittoria di Melbourne, Slam cominciato proprio con un successo sullo stesso avversario di oggi al primo turno. Sinner tornerà in campo già domani 15 febbraio contro il francese Gael Monfils, match che vale la qualificazione ai quarti di finale.