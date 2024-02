Super Bowl 2024, dove vedere la finale Nfl in tv e streaming

Quest'anno il match si giocherà all'Allegiant Stadium di Paradise, nei pressi di Las Vegas in Nevada. L'Halftime Show è affidato ad Usher, cantante e ballerino da molto considerato il "re dell'R&B" ascolta articolo

Cresce l'attesa per il Super Bowl 2024, uno degli eventi sportivi dell'anno non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Quest'anno all'Allegiant Stadium di Paradise, nei pressi di Las Vegas in Nevada, si contenderanno il titolo i Kansas City Chiefs. Il 58esimo Super Bowl si disputerà nella notte italiana tra l'11 e il 12 febbraio alle 00:30.

La sfida I Kansas City Chiefs, campioni in carica, si giocheranno il quarto Super Bowl in cinque anni. Trascinati dal quaterback Pat Mahomes. sono la squadra da battere. Di fronte a loro ci saranno i San Francisco 49ers. Alla vigilia della stagione di NFL, i californiani erano indicati dagli addetti ai lavori come una delle squadre favorite per giocarsi il Super Bowl a Las Vegas e il cammino della squadra di Kyle Shanahan non ha tradito le aspettative.

L'Halftime Show Uno dei momenti più seguiti dell'evento è il Super Bowl Halftime Show, spettacolo che può durare solo 15 minuti ma che è uno dei momenti più imporntanti per la cultura pop statunitense e non solo. Quest’anno lo show è affidato ad Usher, cantante e ballerino spesso definito dai media come il "re dell'R&B". L'artista non è nuovo allo spettacolo del Super Bowl: nel 2011 si è infatti esibito insieme a Black Eyed Peas e Slash, chitarrista dei Guns N'Roses. Dove vedere il match in tv e streaming In Italia il match sarà trasmesso da Mediaset, con la diretta che prenderà il via nella notte di domenica 11 febbraio alle ore 00.30 su Italia 1 mentre sarà disponibile in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La partita sarà trasmessa anche da Dazn, ma per seguirla servirà un abbonamento alla piattaforma.